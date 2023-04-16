Hatay'da Paskalya ayinleri düzenledi

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da, Hristiyanların Paskalya Bayramı dolayısıyla ayinler düzenlendi.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nin enkazı arasında gerçekleşen ayini, Antakya Rum Ortodoks Patriği Yuhanna Yazıcı, Antakya Ortodoks Kilisesi ruhani liderlerinden Jan Delüller ve Dimitri Doğum ile Antakya Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Fadi Hurigil yönetti.

Ayinde İncil'den bölümler okunup dua edildi, dilek tutulup mumlar yakıldı.

Samandağ ilçesindeki Hristiyanlar da St. İlyas Rum Ortodoks Kilisesi'nin depremlerde hasar görmesi nedeniyle Cemal Gürsel Mahallesi'ndeki Azize Tekla Kilisesi'nde bir araya geldi.

Kilise papazları Abdullah Yumurta ile Dimyan Yakupoğlu'nun yönettiği ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu ve dua edildi. Ayin sonunda boyalı yumurtalar tokuşturuldu.

Samandağ Rum Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Dimyan Emektaş, Paskalya Bayramı'nın bütün insanlara huzur, barış ve sevgi getirmesi dileğinde bulundu.



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