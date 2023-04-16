Hatay'da çadır kentte yaşayan kadınlar, kurs aldıkları atölyede kıyafet dikiyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesindeki çadır kentte yaşayan kadınlar, eğitim için kurulan atölyede depremzedeler için kıyafet üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde evleri yıkılan veya hasar gören çok sayıda depremzede çadır ve konteyner kentlerde hayatlarını sürdürüyor.

Deprem mağdurları için birçok sosyal aktivite ve etkinlikler düzenlenmesinin yanı sıra üretim yapmaları için de imkanlar oluşturuluyor.

İskenderun Halk Eğitim Merkezi tarafından Modern Evler Mahallesi'ndeki çadır kentin içerisinde 15 makineyle kurulan dikiş atölyesinde bir süre eğitim alan kadınlar, kıyafet dikmeye başladı.

Geçici barınma merkezinde yaşamlarını sürdüren 10 eğitmen ve 15 kursiyer kadın, hem kendileri hem de diğer depremzedeler için üretim yapıyor.

- "İskenderun'da faaliyet göstermeye devam edeceğiz"

İskenderun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Durur, AA muhabirine, çadır kentte yaşayan insanların ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla dikiş atölyesi kurduklarını söyledi.

Atölyede ilk olarak 15 makinayla üretime başladıklarını, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından da makineler gönderileceğini anlatan Durur, "Burası tam bir atölye olacak ve İskenderun'da faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Çadır kentlerde yaşayanların ihtiyaçlarını buradan karşılamaya gayret sarf edeceğiz." dedi.

İskenderun Halk Eğitim Merkezi usta öğreticisi Oya Sucu ise atölyeyle insanlara faydalı olmaya çalıştıklarını, en büyük ihtiyaçlardan olan iç çamaşırı üretimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Depremzede Fatma Yenievli de dikiş atölyesine sosyalleşmek için geldiğini ve verilen imkanlardan faydalanarak dikiş öğrendiğini aktardı.

Hatice Filiz ise kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kursa katıldığını ve kıyafet dikmeyi öğrendiğini kaydetti.

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