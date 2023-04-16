AK Parti'li Yayman'dan Dörtyol'daki aday tanıtım toplantısına ilişkin açıklama

HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, "Dörtyol'daki aday tanıtım toplantısı sonrası bir vatandaşımız gelip 'dua edeceğim' dedi. Dua ederken de bizim programımızda olmayan, milletvekillerimizin, il başkanımızın bilgisi dahilinde olmayan birtakım sözler kullandı. Bu sözleri biz asla tasvip etmiyor, onayamıyoruz." ifadesini kullandı.



Yayman, yaptığı yazılı açıklamaya göre, partisinin Samandağ ilçesindeki milletvekili aday tanıtım toplantısına katıldı.



Burada konuşan yayman, depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Hatay'ı birlik ve beraberlik içerisinde ayağa kaldıracaklarını ve tüm yaraları saracaklarını belirten Yayman, şunları kaydetti:



"Dörtyol'daki aday tanıtım toplantısı sonrası bir vatandaşımız gelip 'dua edeceğim' dedi. Dua ederken de bizim programımızda olmayan, milletvekillerimizin, il başkanımızın bilgisi dahilinde olmayan birtakım sözler kullandı. Bu sözleri biz asla tasvip etmiyor, onayamıyoruz. Bu depremde 12 yakınını kaybetmiş bir kardeşiniz olarak biz inanıyoruz ki depremde hayatlarını kaybedenler deprem şehitleridir. İnşallah onlar cennetinde Cenabıallah'la buluşacaklardır. O sözlerin bizim partimizle ilgisi yoktur. Toplantı sonrası yapılan bir konuşmadır ve neresinden tutsanız yanlışlıklarla doludur."



Toplantıda diğer milletvekili adayları da konuşma yaptı.



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