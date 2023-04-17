Hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları yemekleri çadır kentte dağıttılar

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde restoran işleten Sibel Çaparoğlu ve ailesi, çadır kentte 4 bin kişiye kavurma dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından mağdur olanlara hem evini hem restoranını açan ve 150 kişiyi ağırlayan Tılsım Restoranı'nın işletmecisi Çaparoğlu, ailesi ile birlikte depremzedelerin yemek ihtiyaçlarına da destek veriyor.

Geçen hafta Samandağ ilçesinde hayırseverlerin de desteğiyle 2 bin 500 kişiye döner ikram eden Çaparoğlu ailesi, kavurma dağıtmak için 1 hafta hazırlık yaptı.

Yaklaşık 300 kilogram eti restoranında kavurma haline getiren aile üyeleri, Defne ilçesindeki çadır kentte deprem mağdurlarına hem yemek ikram etti, hem de çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Sibel Çaparoğlu, AA muhabirine, hayırseverlerin de katkılarıyla depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını belirterek, "İlk zamanlar 150 kişiyi restoranımda barındırdım. Onlarla ekmeğimizi, suyumuzu paylaştık. Şimdi de Antakya'ya ufak çaplı bir yardım düzenlemek istedik. Geçen hafta Samandağ ilçesinde 2 bin 500 kişiye döner ikram ettik. Şimdi de Defne'deki 4 bin deprem mağduruna kavurma dağıttık. Tüm depremzedeler geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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