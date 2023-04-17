Adana ve Hatay'da soğan hasadı devam ediyor

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HATAY/ADANA (AA) - Hatay ve Adana'da hasadı süren turfanda soğanın market raflarında fiyatları düşürmesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Adana ve Hatay'da başlayan turfanda soğan hasadı devam ediyor.

Geçen yıl 272 bin ton ürün alınan soğanda, iki ilden bu yıl 284 bin ton rekolte alınması hedefleniyor.

Adana ve Hatay'da bu yıl beklenen rekolte, geçen yılki Türkiye geneli 2 milyon 350 bin tonluk hasadın yüzde 12'sini oluşturuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adana'daki hasatların, market ve pazardaki soğan fiyatını düşürmesi bekleniyor.

Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsedin Cünedioğlu, AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da hem yaraları sarmaya çalıştıklarını hem de üretime devam ettiklerini söyledi.

Hatay'da tarım sektörü dışında farklı alanlarda üretimin hemen hemen kalmadığını vurgulayan Cünedioğlu, Reyhanlı ilçesinin soğan ekiliş alanını yüksek olduğunu aktardı.

- Fiyatın market raflarında 17 liraya kadar düşmesi bekleniyor

İlçede yaklaşık 60 bin dönüme yakın alanda soğan ekildiğini belirten Cünedioğlu, Ramazan Bayramı'ndan sonra turfanda soğanın hasadıyla fiyatların aşağı yönlü çekilmesini beklediklerini dile getirdi.

Cünedioğlu, şöyle konuştu:

"Piyasada ürün fazla olduğu zaman fiyatı da düşer. Soğanın fiyatı büyükşehirlerde 30 lira. Bizim burası küçük şehir olduğu için soğan aşağı yukarı 20 lira. Turfanda hasatla önümüzdeki haftadan sonra, Ramazan Bayramı'ndan sonra soğanın fiyatının yavaş yavaş tarlada kademeli olarak 10 liraya kadar düşme ihtimali çok yüksek. Yani tarlada 10 liraysa, markette 17-20 liraya kadar olabilir."

Adana'da soğan tüccarı Muhammet Ali Yeğin de Sarıçam ilçesindeki 110 dönüm tarlada soğan hasadı yaptıklarını ifade etti.

Soğanın kilogramının şu anda tarlada 15-16 liraya alıcı bulduğunu belirten Yeğin, "Piyasa biraz hızlı, şişik bir piyasa var. Malın artışına göre fiyat düşüşü yaşanacak. Tabii soğan piyasası belli olmaz. Depodaki mallar bitti. Allah nasip ederse ilerleyen vakitlerde soğan fiyatı biraz daha düşecek gibi görülüyor." diye konuştu.

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