Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı yapıların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

"Asrın felaketi"nde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları, merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 79 mahallede devam ediyor.

İş makineleri yardımıyla kamyonlara yüklenen molozlar, belirlenen noktalara dökülüyor.

Ekipler, acil yıkım kararı verilen yapıların yıkılması çalışmalarını da sürdürüyor.

Öte yandan bina sakinleri de yıkım çalışmalarını takip ediyor.

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