İskenderun Belediyesinden engellilere akülü tekerlekli sandalye desteği

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun Belediyesi, ihtiyaç sahibi bedensel engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye dağıttı.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel ve Belediye Başkanı Fatih Tosyalı'nın katılımıyla belediye hizmet binası önünde düzenlenen törende, 80 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

Tosyalı, burada yaptığı konuşmada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.

Göreve gelişlerinin dördüncü yılını bitirdiklerini anlatan Tosyalı, bugüne kadar belediyeye gelen vatandaşların tekerlekli sandalye ihtiyaçlarını karşıladıklarını aktardı.

Milletvekili Özel de depremler nedeniyle yeniden baş sağılığı dileyerek, bugüne kadar atlatıldığı gibi bu zorlu sürecin de devlet millet dayanışmasıyla üstesinden gelineceğini belirtti.

Afet bölgesinde konutların yeniden inşa edilip altyapıların ayağa kaldırılacağını vurgulayan Özel, "İskenderun'umuzu, Hatay'ımızı, ülkemizi inşallah daha hayırlı hale getireceğiz. Bunun için el birliğiyle canla başla gayret edeceğiz." dedi.

AK Parti Hatay milletvekili adayı Filiz Özçörekçi ise bu güzel etkinlik için Tosyalı'ya teşekkür etti.

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