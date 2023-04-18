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Depremden sonra nüfusu katlanan Yayladağı'nda sahra hastanesiyle hizmet kapasitesi artacak

AA

Depremden sonra nüfusu katlanan Yayladağı'nda sahra hastanesiyle hizmet kapasitesi artacak

HATAY (AA) - ERDAL TÜRKOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından neredeyse nüfusu kadar afetzedeyi ağırlayan Hatay'ın Yayladağı ilçesinde sahra hastanesi kuruluyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremleri az hasarla atlatan 37 bin nüfuslu Yayladağı'nda, kaymakamlık ve belediyenin işbirliğinde oluşturulan koordinasyon merkezince Devrent Sosyal Tesislerine kurulan 261 çadırın yanı sıra çadır dağıtılan 47 mahallede depremzedeler barınıyor.

Sağlık Bakanlığı da artan nüfusu dikkate alarak ilçede sahra hastanesi kurulması için çalışma başlattı.

Kaymakam Ömer Faruk Gökçe, AA muhabirine, ilçe halkı ve ilçeye sığınan depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması için devletin tüm kurumlarının seferber olduğunu söyledi.

Yayladağı Devlet Hastanesinin de deprem felaketi sonrasında çok önemli hizmet verdiğini kaydeden Gökçe, "Sağlık hizmeti kapasitemizin arttırılması adına ilçemize sahra hastanesi kurulması kararlaştırıldı. Hastane bahçesindeki alana kurulumu başlayan sahra hastanemiz Ramazan Bayram sonrasında hizmete açılacak." dedi.

- "40 personelle 24 saat esasına dayalı hizmet verecek"

Yayladağı Devlet Hastanesi Başhekimi Mahmut Bayrakçıoğlu da normalin 2 katı fazla sayıda hastaya hizmet verdiklerini ifade etti.

Bayraçıkoğlu, depremzedelerin daha iyi hastane hizmeti alabilmesi için çalışma başlattıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Bizler de bu durumu Kaymakamımız ile ilgili yerlere ilettik. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın ilçemizi ziyareti sonrası hastanemizin bir üst hizmet sınıfına yükletilmesi ve bir sahra hastanesi kurulması kararlaştırıldı. Geçtiğimiz hafta hastane malzemeleri ilçemize getirildi. 800 metrekare alana kurulu sahra alanımızda ameliyathane, doğumhane, doğum kliniği, hasta servisi, acil servis, laboratuvar, röntgen ve ultrason cihazımız yer alacak. Kurulum çalışması tamamlanmak üzere. Sahra hastanemiz, 25 Nisan'da 40 personelle 24 saat esasına dayalı hizmet vermeye başlayacak."

Başhekim Bayrakçıoğlu, hastanenin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen Sağlık Bakanı Koca başta olmak üzere, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy, Kaymakam Ömer Faruk Gökçe ve Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'a teşekkür etti.

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