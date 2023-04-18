Hatay'ın yöresel lezzetleri depremzede kadınların gelir kaynağı oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'ın yöresel lezzetleri depremzede kadınların gelir kaynağı oldu

AA

Hatay'ın yöresel lezzetleri depremzede kadınların gelir kaynağı oldu

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hataylı kadınlar, evlerinde yaptıkları yöresel ürünlerle ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor.

Antakya ilçesinin Bağrıyanık Mahallesi'nde yaşayan Emsar İçer, annesi Semire İçer ve yengesi Fedva İçer depremin ardından evlerinde kentin yöresel lezzetleri "kömbe", "külçe", "oruk" ve "kaytaz böreği" yapmaya başladı.

Mahallelerinin simgesi çınarlardan esinlenerek "Çınar Antakya Yöreselleri" adını verdikleri sosyal medya hesabı açan kadınlar, kendilerine ulaşanlara yöresel ürünleri kargoyla gönderiyor.

Havanda hurma döven, hazırladıkları ürünleri odun ateşinde pişiren kadınlardan Emsar İçer, AA muhabirine, depremden sonra ilk 4 gün yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını, daha sonra da Mersin'e gittiklerini söyledi.

Mersin'de 40 gün kaldıktan sonra Hatay'a döndüklerini ifade eden İçer, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde kendi imkanlarımızla yaptığımız yöresel lezzetleri sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşıp satış gerçekleştiriyoruz. Aile bütçelerimize katkı sunuyoruz. Hatay yöresine ait unlu mamuller olan 'kömbe', 'külçe', 'oruk' ve 'kaytaz böreği' yapıyoruz. Kömbe, sade, cevizli ya da hurmalı yapılan Hatay'a özgü tatlı kurabiyedir. Ramazan Bayramı'nda yapılan yöresel bir lezzettir. Un, su, maya, rezene, çörek otu, susam ve tereyağ ile yine Hatay'ın lezzetlerinden külçe böreğini de yapıyoruz. Dileyenlere bir tür içli köfte olan oruk da yapıp gönderiyoruz. Antakya mutfağına özgü üzerinde kıymalı harç bulunan kaytaz böreği de üretiyoruz."

- "Ürünlere daha önce tadanlar ilgi gösteriyor"

İçer, mahallelerinde asırlık 5 çınar ağacının olduğuna değinerek, sosyal medya hesabına mahallelerinin simgesi olan "çınar" adını verdiklerini bildirdi.

Söz konusu çınarlardan birinin depremin ardından çıkan fırtınada devrildiğine değinen İçer, "O adeta bizim yüreğimizde devrildi. Bu yüzden de sayfamıza 'çınar' adını koyduk. Ürünlerimize Hatay depreminin ardından bölgeden ayrılıp, farklı kentlere gidenler ya da daha önce bölgeye gelip, bu ürünleri tadanlar ilgi gösteriyor." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mersin'de "La Traviata" operasından uyarlanan rejili konser sahnelenecek
YEREL HABERLER Mersin'de "La Traviata" operasından uyarlanan rejili ...
Depremden sonra nüfusu katlanan Yayladağı'nda sahra hastanesiyle hizmet kapasitesi artacak
YEREL HABERLER Depremden sonra nüfusu katlanan Yayladağı'nda sahra ...
Deprem öncesi müzik yaptığı sokakta, bu kez enkaz önünde 'Hatıran Yeter' şarkısını söyledi
YEREL HABERLER Deprem öncesi müzik yaptığı sokakta, bu kez enkaz ...
Hatay'da tarlalar gelinciklerle kaplandı
YEREL HABERLER Hatay'da tarlalar gelinciklerle kaplandı
İTALYAN ŞEFLERDEN DEPREMZEDELERE İFTAR YEMEĞİ
YEREL HABERLER İTALYAN ŞEFLERDEN DEPREMZEDELERE İFTAR YEMEĞİ
İtalyan şeflerden depremzedelere iftar yemeği
YEREL HABERLER İtalyan şeflerden depremzedelere iftar yemeği
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 mahallede devam edecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 78 ...
İtalyan gemisinin şefleri depremzedeler için iftar hazırladı
YEREL HABERLER İtalyan gemisinin şefleri depremzedeler için iftar ...
İskenderun Belediyesinden engellilere akülü tekerlekli sandalye desteği
YEREL HABERLER İskenderun Belediyesinden engellilere akülü ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Hatay'da depremzede kadınların diktiği bayramlıklar kadın ve çocukları sevindirdi
YEREL HABERLER Hatay'da depremzede kadınların diktiği bayramlıklar ...
Kendileri gibi depremzede kadın ve çocuklar için bayramlık kıyafet diktiler
YEREL HABERLER Kendileri gibi depremzede kadın ve çocuklar için ...
Ailesi ve depremzede çalışanları için taşınabilir evler yaptırdı
YEREL HABERLER Ailesi ve depremzede çalışanları için taşınabilir ...
Adana ve Hatay'da soğan hasadı devam ediyor
YEREL HABERLER Adana ve Hatay'da soğan hasadı devam ediyor
Hatay´da kardeşlik sofrası: 3 semavi dinin mensupları bir araya gelecek
YEREL HABERLER Hatay´da kardeşlik sofrası: 3 semavi dinin mensupları ...
Depremde yıkılan sitenin müteahhidinden "inşaatla alakam yok, galericiyim" savunması
YEREL HABERLER Depremde yıkılan sitenin müteahhidinden "inşaatla ...
Akademisyen, depremzede çocuklar için palyaço oldu
YEREL HABERLER Akademisyen, depremzede çocuklar için palyaço oldu
Hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları yemekleri çadır kentte dağıttılar
YEREL HABERLER Hayırseverlerin desteğiyle hazırladıkları yemekleri ...
UEDAŞ ekipleri Hatay´da onarım çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER UEDAŞ ekipleri Hatay´da onarım çalışmalarını ...
Öğretmenden ağır hasarlı evindeki eşyalarını çalan hırsıza: Lütfen getir
YEREL HABERLER Öğretmenden ağır hasarlı evindeki eşyalarını çalan ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 ...
Hatay Valiliğinden "tescilli kültür varlıklarına zarar verildiği" iddialarına ilişkin açıklama:
YEREL HABERLER Hatay Valiliğinden "tescilli kültür varlıklarına ...
AK Parti'li Yayman'dan Dörtyol'daki aday tanıtım toplantısına ilişkin açıklama
YEREL HABERLER AK Parti'li Yayman'dan Dörtyol'daki aday tanıtım ...
Hatay'da çadır kentte yaşayan kadınlar, kurs aldıkları atölyede kıyafet dikiyor
YEREL HABERLER Hatay'da çadır kentte yaşayan kadınlar, kurs ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.