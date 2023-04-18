Hatay'ın yöresel lezzetleri depremzede kadınların gelir kaynağı oldu

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hataylı kadınlar, evlerinde yaptıkları yöresel ürünlerle ailelerinin bütçesine katkı sağlıyor.

Antakya ilçesinin Bağrıyanık Mahallesi'nde yaşayan Emsar İçer, annesi Semire İçer ve yengesi Fedva İçer depremin ardından evlerinde kentin yöresel lezzetleri "kömbe", "külçe", "oruk" ve "kaytaz böreği" yapmaya başladı.

Mahallelerinin simgesi çınarlardan esinlenerek "Çınar Antakya Yöreselleri" adını verdikleri sosyal medya hesabı açan kadınlar, kendilerine ulaşanlara yöresel ürünleri kargoyla gönderiyor.

Havanda hurma döven, hazırladıkları ürünleri odun ateşinde pişiren kadınlardan Emsar İçer, AA muhabirine, depremden sonra ilk 4 gün yakınlarına ulaşmaya çalıştıklarını, daha sonra da Mersin'e gittiklerini söyledi.

Mersin'de 40 gün kaldıktan sonra Hatay'a döndüklerini ifade eden İçer, şöyle konuştu:

"Deprem bölgesinde kendi imkanlarımızla yaptığımız yöresel lezzetleri sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşıp satış gerçekleştiriyoruz. Aile bütçelerimize katkı sunuyoruz. Hatay yöresine ait unlu mamuller olan 'kömbe', 'külçe', 'oruk' ve 'kaytaz böreği' yapıyoruz. Kömbe, sade, cevizli ya da hurmalı yapılan Hatay'a özgü tatlı kurabiyedir. Ramazan Bayramı'nda yapılan yöresel bir lezzettir. Un, su, maya, rezene, çörek otu, susam ve tereyağ ile yine Hatay'ın lezzetlerinden külçe böreğini de yapıyoruz. Dileyenlere bir tür içli köfte olan oruk da yapıp gönderiyoruz. Antakya mutfağına özgü üzerinde kıymalı harç bulunan kaytaz böreği de üretiyoruz."

- "Ürünlere daha önce tadanlar ilgi gösteriyor"

İçer, mahallelerinde asırlık 5 çınar ağacının olduğuna değinerek, sosyal medya hesabına mahallelerinin simgesi olan "çınar" adını verdiklerini bildirdi.

Söz konusu çınarlardan birinin depremin ardından çıkan fırtınada devrildiğine değinen İçer, "O adeta bizim yüreğimizde devrildi. Bu yüzden de sayfamıza 'çınar' adını koyduk. Ürünlerimize Hatay depreminin ardından bölgeden ayrılıp, farklı kentlere gidenler ya da daha önce bölgeye gelip, bu ürünleri tadanlar ilgi gösteriyor." diye konuştu.





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