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Koton, bayrama özel etkinliklerle Hatay'da çocuklarla bir araya geldi

AA

Koton, bayrama özel etkinliklerle Hatay'da çocuklarla bir araya geldi

HATAY (AA) - Koton Mağazacılık Kurucusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz ile Koton gönüllüleri, deprem bölgesinde Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel etkinliklerde çocuklarla bir araya geldi.

Koton, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin yaşandığı 6 Şubat'tan bu yana bölgeye gerekli desteklerini sürdürüyor.

Yaklaşan Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "Koton Gönüllüleri Deprem Bölgesi Destek Projeleri" kapsamında Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Derince Mahallesi'nde çocuklara özel etkinlik alanı oluşturuldu.

Animasyon ekibiyle oyunlar oynayan, şarkılar söyleyen, hazırlanan oyun çadırında pedagog ve anaokulu öğretmenleri eşliğinde resim, yüz boyama, dans, el işi etkinlikleri yapan yaklaşık 1.000 çocuğa bayram hediyeleri verildi.

Koton özel koleksiyonlarının yüzleri Şahika Ercümen ve Ebru Şallı, sanatçı Doğukan Manço, Bana Göz Kulak Ol Derneği temsilcileri oyuncu Begüm Birgören, Ahmet Haktan Zavlak ve Yasemin Şefik gibi isimlerle sosyal medya fenomenleri de çocuklara eşlik etti.

- Depremden etkilenen 200 kız çocuğuna yaşam boyu eğitim bursu

Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarla bayramlaşmak, onlara desteklerini hissettirmek için Koton gönüllüleri ve dostlarıyla Hatay'a geldiklerini söyledi.

Depremlerden etkilenen illerde ve yakın şehirlerde yerleşik organizasyonları olduğu için çok hızlı hareket edip devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları ve kendi yapılanmalarıyla giysi ve diğer yardımları bölgeye ulaştırdıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Oyun çadırımızı ve etkinlik alanımızı 23 Nisan'ı kutlamak için kurduk. Tabii önümüzde Ramazan Bayramı'mız da var. Biraz önceden gelip çocuklarımızla bu iki bayramı kutlamak istedik. Derince bölgesindeyiz. Yanımızda konteyner kent var. Antakya'ya ilk kez gelip gezebildim. Unutulmayacak anılarla buradan dönüyorum ama burada yaşadığımız, biraz coşku, biraz sevgi, çocuklara biraz dokunabilmek... Onlarla dans ettik, şarkılar söyledik, sohbet ettik. Her şeye rağmen gülümsüyorlar. Çocuklarımızı mutlu edeceğini düşünerek hediye paketleri hazırladık. Her çocuğumuz için yaşlarına göre bayramlık giysiler, boyama ve okuma kitapları, oyuncaklar, şekerler, şekerlemeler getirdik. Çocukların bugünü güzel geçirmelerini ve yüzlerinde gülümsemeyle buradan ayrılmalarını sağlayabildiysek ne mutlu bize."

Yılmaz, deprem bölgeleri için kalıcı iyileşme projelerini de hayata geçirdiklerini bildirdi.

Türk Eğitim Vakfı iş birliğiyle depremden etkilenen 200 kız çocuğunun lise birinci sınıftan itibaren eğitim-öğretim hayatlarının sonuna kadar yararlanabilecekleri bir burs fonu oluşturulduğunu aktaran Yılmaz, bu programda, öğrencilere kariyer rehberliği ve planlama ile staj gibi farklı destek sistemlerinin de bulunacağını kaydetti.

- Koton

Türkiye'nin moda ve perakende öncüsü Koton, 1988 yılında İstanbul'da kurulan ilk mağazasıyla hazır giyim perakendesine başlayıp 1996'da ilk yurt dışı satış noktasını Almanya'nın Münih kentinde açtı.

Bugün 191'i yurt dışında, 251'i yurt içinde olmak üzere 442 mağazada, dünya genelinde ise 56 ülkeye ulaşan Koton, 1.000'den fazla satış noktasında bulunuyor.

2022'de yurt dışında Moldova ve Kongo gibi yeni pazarlara giren Koton, yaratıcı, yenilikçi, müşteri ve teknoloji odaklı bir marka. Koton, sezon trendlerini özgün tasarımlarla buluşturarak cazip fiyatlarla uygun lokasyonlarda satışa sunma politikası yürütüyor.

220'yi aşkın genç ve tecrübeli çalışandan oluşan tasarım ekibi, 11 binden fazla çalışanıyla Koton, her yıl 50'den fazla koleksiyonda yaklaşık 30 bin farklı modeli müşterilerine sunuyor. Kadın çalışan oranı yüksek bir marka olan Koton, bugün yüzde 69 kadın çalışan ve yüzde 54 kadın yönetici oranıyla kadın iş gücünü ve kadınların iş hayatındaki varlığını önemsediğini kanıtlıyor. Aynı zamanda genç ve dinamik bir marka olan Koton'un çalışanlarının yüzde 60,9'unu "Z kuşağı" oluşturuyor.

Koton mağazaları, her gün yaklaşık 80 yeni seçeneği müşterileriyle buluşturuyor. Eylül 2015'te açılan "koton.com" ise Koton mağazalarındaki zengin içeriği online platforma taşıyor.

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