İskenderun'daki atıl durumdaki içme suyu arıtma tesisi haziranda açılacak

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerinden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 yıldır atıl durumdaki içme suyu arıtma tesisi haziranda devreye girecek.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Azganlık Mahallesi'nde bulunan ve 2017'de yapımı tamamlanan tesiste Devlet Su İşleri ve İller Bankası ilgilileriyle incelemelerde bulundu.

Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte yetersiz olan altyapı ve su hizmetlerinde de çeşitli aksamaların olduğunu belirterek, "Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (HATSU) eksik kaldı. Altyapı ve içme suyu konusunda biz de şehrimize susuz bırakmamak adına DSİ ve İller Bankası bölge müdürlükleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Özel, il genelinde hemşehrilerini güvenli içme suyuyla buluşturmak, halk sağlığını tehdit eden problemleri bertaraf etmek için ilgililerin özveriyle görev yaptığını dile getirdi.

İskenderun'daki arıtma tesisinin bugüne kadar çalıştırılmadığı için çürüdüğüne dikkati çeken Özel, şöyle devam etti:

"Kamuoyundan özür diliyorum. Bunun hesabını bugüne kadar sormamak iktidar partisi milletvekili olarak benim acziyetimdir. Bugüne kadar biz burayı başlarına yıkmalıydık. Hatay ve İskenderun halkını susuz bırakan bu beceriksiz yönetimin başına yıkmalıydık, bu tesisi. Suç duyurusunda bulunmalıydık. 'Gün siyaset günü değil' deyip sineye çektik. Bu yüzden de hemşehrilerimden helallik istiyorum, haklarını helal etsinler."

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürü Duran Güneş de tesisin 2017'de HATSU'ya devredildiği halde hiç çalıştırılmadığını, atıl olarak kaldığını söyledi.

Depremlerle İskenderun'da acil içme suyu ihtiyacı olduğunu aktaran Güneş, bunun üzerine 15 Şubat'ta sahaya indiklerini ve iletim hattında arızalanan boruları değiştirdiklerini, tamiratları yaptıklarını belirtti.

Şu an arıtma tesisinde birtakım çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:

"İnşallah haziran sonu itibarıyla bu tesisi ayağa kaldıracağız. Günlük 129 bin metreküp, saniyede 1,5 metreküp alınan içme suyu arıtıldıktan sonra da İskenderun'a ileri arıtılmış derece bir içme suyu verilmiş olacak. Bu köklü bir çözüm, birkaç günlük alternatifi olan bir çözüm değil. Yani bu su burada olduğu müddetçe, kıyamete kadar 650 bin kişiye yetecek arıtılmış bir su, İskenderun'a içme suyu olarak verilecek."



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