Türkiye Diyanet Vakfı deprem bölgelerinde 50 bin Kur'an-ı Kerim dağıttı

HATAY (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde gerek afetzedelere gerekse çocuklara yönelik kültürel içerikli destek çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı etkinliklere katılmak üzere Hatay'a gelen TDV Genel Müdürü İzani Turan, AA muhabirine, vakıf olarak depremin ilk gününden itibaren sahada olduklarını ve afetzedelere yardım ettiklerini söyledi.

Ramazanda gıda, kıyafet ve su gibi malzemelerden oluşan 1600 tır ve 435 kamyon insani yardımı deprem bölgelerine gönderdiklerini belirten Turan, "400 milyon lira civarında bir yardımı bölgeye intikal ettirdik, 4 bin civarında konteynerimizi yerleştirdik. 3 bin 500 civarında çadırımızı kurduk." dedi.

Turan, ramazanda faaliyetlerini yoğunlaştırdıklarını, etkinlik çadırlarında binlerce kişiye iftar ve sahurda yemek verdiklerini dile getirdi.

Çocuklar, kadınlar ve diğer depremzedeler için mukabele etkinlikleri düzenlediklerini, onlarla psikologlar eşliğinde sohbet ederek depremin acı izlerini azaltmaya çalıştıklarını anlatan Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremin ilk gününden itibaren 18 bin personelle buradayız. Bugüne kadar 50 bin civarında Kur'an'ı bu bölgeye gönderdik. Niye Kur'an? İnsanımız istiyor. 'Ben Kur'an okuyarak rahatlayabiliyorum, bana Kur'an gönderin' diyor. 'Kur'anlarım enkazın altında kaldı' veya 'Kur'an-ı Kerim, giremediğim evin içinde bulunuyor, bize Kur'an lazım' diyorlar. Kur'an'larını dağıttık."

- Çocuklara özel etkinlikler

Meddahlarla çocukların çadır kentlerde hoşça vakit geçirdiğini vurgulayan Turan, Karagöz ile Hacivat gölge oyunlarıyla da onlara depremin acı izini unutturmaya çalıştıklarını belirtti.

Hayırseverlerin destekleriyle özellikle çocukların gönüllerine dokunma çabasında olduklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Çocuklar bizim geleceğimiz, umudumuz, rüyamız, hülyamız, her şeyimiz. Gelecek dünyamızı onlar kurgulayacaklar. Yaşadıkları bir travma var. 'Onların psikolojisini müspete çevirebilmek için ne yapabiliriz?' diye düşündük. Set hazırlayalım, bu setin içinde çocuklarımızın dünyasına hitap edelim, çocuklarımız onlarla eğlensinler. Yani yaşamış oldukları sıkıntıları kendi dünyalarında birazcık olsun bertaraf ederler veyahut da birazcık olsun unutabilsinler. Başka bir dünyaya yelken açsınlar diye bir çaba bizimki. Bunun içinde kırtasiye setimiz var, boyama kitaplarımız var. Kültürel bilgilerini, becerilerini geliştirecekleri birtakım ekipmanlar var. Güzel bir çantanın içinde bunları çocuklarımıza takdim ediyoruz. 20 bin civarında böyle bir set çalışmamız oldu. Aynı zamanda büyükler için de 'ibadet seti' çalışması yaptık. Dolayısıyla A'dan Z'ye bütün insanımızı ramazanda ve bayramda sevindirebilmenin gayreti içindeyiz."

Turan, depremzedelere yardım etmeyi sürdüreceklerini, insanların yaşadığı travmayı azaltabilme çabasında olduklarını sözlerine ekledi.

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