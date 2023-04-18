Hatay'da bir kişinin bıçakla öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin gözaltına alınan oğlu tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Arsuz ilçesinde, bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, park halindeki araçlara zarar verildiği yönündeki şikayetler üzerine başlatılan çalışmada kimliği tespit edilen M.S. (40) hakkında işlem yapmak üzere ikametine gitti.

Polisi görünce kaçmaya çalışan zanlı, kovalamaca sonucu yakalandı. Şüphe üzerine adreste inceleme yapan ekipler, zanlının babası Naim S'yi (65) hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, vücuduna bıçak darbeleri alan babanın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Gözaltına alınan ve psikoloji rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen zanlı M.S, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İncelemelerin ardından morga kaldırılan Naim S'nin cenazesi, Çankaya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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