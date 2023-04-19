İskenderun'a çadır kent kuran İzmirli gönüllüler, afetzedelere gıda tedariki de sağlıyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesine çadır kent kuran İzmirli gönüllüler, temin ettikleri gıda malzemeleriyle günlük 1000'e yakın depremzedeye yemek çıkarılmasına destek oluyor.



İzmir'de gönüllülerin oluşturduğu İyikalpler35 Derneği, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım seferberliği başlattı.

Toplanan 17 tır yardım malzemesini afet bölgesine gönderen dernek üyeleri, depremlerin yıkıma uğrattığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde de 72 çadırdan oluşan geçici barınma merkezi kurdu.

Gönüllülerin yardımlarıyla İskenderun Kredi Yurtlar Kurumu mutfağına temin edilen gıdalarla günlük yaklaşık 1000 kişilik yemek çıkarılıyor. Öğünler, derneğin kurduğu çadır kentin yanı sıra ihtiyaç duyulan yerleşim birimlerine de dağıtılıyor.

- Yaklaşık 6 ay bölgede faaliyette bulunacaklar

Derneğin başkanı Ali İligen, AA muhabirine, tamamı gönüllülerden oluşan İzmir merkezli derneğin, 17 tır yardım malzemesini bölgeye gönderdiğini belirtti.

Afetin ardından Kırıkhan ilçesine kurdukları aşevinde 15 gün sıcak yemek çıkardıklarını anlatan İligen, "Daha sağlıklı yaşam alanı inşa etmek istedik. İskenderun bölgesini gezerken ihtiyaç olduğundan dolayı çadır kent inşa etmeyi planladık. Akabinde 72 ailemizi barındıracak şekilde yaşam alanı inşa ettik. Günlük 3 öğün sıcak yemek çıkarıyoruz." diye konuştu.

İligen, ellerinden geldiğince yaraları sarmaya çalıştıklarını, toplanan fazla malzemeleri diğer ilçelere gönderdiklerini kaydetti.

Bölgedeki planlamalarının 5-6 aylık olduğuna değinen İligen, "Şu an için yardımlarımız devam ediyor. Konteyner kente 850 kişilik yemek tedariki sağlanıyor KYK sayesinde. Oraya gıda malzememizi veriyoruz. Gönül Mutfağı'ndan yemekler tedarik edilip çadır ve konteyner kentlere dağıtılıyor. 1000 kişiye yakın yemek çıkarttırıyoruz." dedi.

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