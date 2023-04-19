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Hataylı şehit eşi, idari izinli olmasına rağmen depremzedelere gönüllü hizmet veriyor

AA

Hataylı şehit eşi, idari izinli olmasına rağmen depremzedelere gönüllü hizmet veriyor

HATAY (AA) - SALİM TAŞ/LALE KÖKLÜ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Hatay'daki evi ağır hasar gören şehit eşi Tuba Güdük, idari izinli sayılmasına rağmen memurluk görevine devam ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde idari hizmetlerde memurluk yapan ve 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırılarda eşi Turgay Güdük'ü şehit veren 37 yaşındaki Güdük, 6 Şubat gecesi depreme 2 çocuğu, annesi ve babasıyla merkez Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'ndeki evinde yakalandı.

Deprem yüzünden evi ağır hasar alan kadın memur, çocuklarıyla ailesinin Reyhanlı'daki evine sığındı. Çocuklarını annesine emanet edip Antakya'ya dönen Güdük, idari izinli olsa da mesai arkadaşlarının iş yükünü hafifletmek adına gönüllü olarak görevinin başına geçti.

Her gün Reyhanlı'dan Antakya'ya gelip kurumunda çalışan Güdük, depremzede şehit yakınları ve gazilerin de ihtiyaçlarının karşılanmasında görev alıyor.

- "Müdürüme ısrarla çalışmak istediğimi söyledim"

Tuba Güdük, AA muhabirine, şehit ve gazi yakını kadrosundan 2014 yılında memur olarak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde çalışmaya başladığını söyledi.

Depreme yakalandıkları evlerinde çocuklarıyla çok korktuğunu belirten Güdük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Deprem olduğunda çocuklarımın, annemin ve babamın üzerine dolap düşmüştü. Onları kaldırmak için çok telaşlandım. Zor bir zamandı. Şu an geçici bir süre Reyhanlı'da ikamet ediyoruz. Burada da memur olarak çalışıyorum. Normalde ödeme birimden sorumluydum ancak şu an ne iş olursa onu yapıyorum. Vatandaşımıza faydalı olabilmek için müdürümüzün bize verdiği her işi zevkle yapıyorum. Şehit aileleri, gazilerimizle, engellilerimizle ilgileniyorum. Yardım için başvuru yapanlara yardımcı oluyorum. Taleplerini değerlendiriyoruz. En önemlisi insanlarla dertleşiyoruz çünkü yaşadığımız sıkıntılar aynı, elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum."

İşini çok sevdiğinin vurgulayan Güdük, insanlara yardımcı olabilmenin kendisine iyi geldiğini anlattı.

Depremin insanların üzerinde oluşturduğu olumsuzlukları el birliğiyle gidermeye gayret ettiklerini aktaran Güdük, "Burada çalışmak, travma sonrası rehabilitasyon gibi. Müdürüme ısrarla çalışmak istediğimi söyledim çünkü insanlar geliyor, onlarla dertleşmek, sıkıntılarını dinlemek, onlara yardımcı olmak için çabalamak gerçekten çok iyi geliyor." dedi.

Güdük, yaşadığı şehri terk etmeyerek görevini sürdürmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

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