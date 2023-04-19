Deniz Feneri Derneği, Hatay'da depremzede çocukların dileklerini yerine getirdi

HATAY (AA) - Hatay'da, Deniz Feneri Derneğince yürütülen "1001 Çocuk 1001 Dilek Projesi" kapsamında 350 depremzede çocuk hediyelerine kavuştu.

Bu yıl 20'ncisi düzenlenen proje kapsamında, merkez Antakya ilçesindeki Katar-Türkiye Kardeşlik Konteyner Kenti'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 350 çocuğa, top, akülü araba, scooter ve oyuncak bebeğin bulunduğu hediye paketleri dağıtıldı.

Oluşturulan oyun alanında çocukların yüzleri boyandı, uçurtma uçuruldu ve pamuk şeker ile patlamış mısır ikram edildi.



Deniz Feneri Derneği Genel Başkan Yardımcısı Coşkun Yıldız, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremin ilk gününden bu yana afetzedelerin yanında bulunduklarını söyledi.

Bugünkü çalışmalarının ise çocuklara yönelik olduğunu belirten Yıldız, şöyle devam etti:

"Derneğimizin 19 yıldır uyguladığı projelerden birisi '1001 Çocuk 1001 Dilek.' Bu yıl da depremzede çocuklarımızla bu projeyi yapalım istedik. Finalimizi de deprem bölgesinde Hatay'da gerçekleştirelim istedik. Arkadaşlarımız geldiler, çocuklarımıza matbu birer mektup getirdiler. Format hazır ama içleri boş. Orada 'İyilik nedir?' diye sorduk çocuklara. Her çocuk ayrı bir şekilde iyiliği tarif etti. En son da 'Neyin olmasını istersin?' diye sorduk. O kadar ilginç cevaplar geldi ki bugün çocuklara 'Neyin olsun isterdin?' sorusunun cevabını getirdik. Ayrıca şu anda burada şişme oyun alanımız var. Pamuk şekercilerimiz burada, macuncular burada. Çocuklar neşeyle eğleniyorlar, bizler onlarla mutluyuz, onlar gülüyorlar, bizler gülüyoruz. Amacımız bir nebze de olsa bu çocuklarımızı depremden uzaklaştırmak, onlarla birlikte bu mutluluğu paylaşmak."

İyiliğin hep devam etmesini amaçladıklarını kaydeden Yıldız, çocuklarla iyiliği yaşamanın bir başka olduğunu anlattı.

Yıldız, çikolata, bisküvi ve şekerlemelerin bulunduğu 1000 bayram paketini de çocuklara ulaştırmaları için yollayan Ülker Grubu ile organizasyonda sponsor olan Bahçelievler Belediyesine teşekkür etti.

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