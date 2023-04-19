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TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da "TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği"ne katıldı:

AA

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'da "TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği"ne katıldı:

HATAY (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'daki Narlıca-1 Çadır Kenti'nde, TBMM, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen "TBMM Çocuk Bahçesi ve Bilim Şenliği"ne katıldı.

Şentop, sanal gerçeklik gözlükleriyle TBMM'nin gezildiği, deneylerin yapılabildiği, ekoloji eğitimi verildiği, oyunların oynandığı ve ebru sanatının yanında eğitici materyallerin bulunduğu çadırı gezdi, depremzede çocuklarla yakından ilgilendi.

Böceklerin bulunduğu bir stantta "Rıfkı" ismi verilen bir hamam böceğini eline alan Şentop, bir başka stantta ise ebru yaptı.

Şentop, etkinlik alanındaki konuşmasında, Kovid-19 döneminde 23 Nisan'da programlar yapamadıklarını anımsattı.

Bu kapsamda geçen yıl TBMM bahçesinde TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi ile Çocuk ve Bilim Şenliği yaptıklarını hatırlatan Şentop, "Meclis'in bahçesi, çocuk bahçesi" sloganıyla gerçekleştirdikleri ve çocukların çok memnun kaldığı etkinliği deprem bölgesinde de düzenlemek istediklerini aktardı.

Şentop, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ın ardından Hatay'da da şenliği gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarımızı burada bilim adamlarımızla Ankara Üniversitesinden hocalarımızla etkinliklerde bir araya getiriyoruz. Büyük bir ilgi olduğunu görüyorum." dedi.

Etkinliğe katılan depremzede çocuklar, oyunlar ve diğer aktiviteler sayesinde keyifli vakit geçirdi.

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