Hatay'a Van'dan gönüllü gelen Nazlı öğretmen depremzedeleri bırakamadı

HATAY (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, görev yaptığı Van'dan gönüllü olarak Hatay'a gelen ve birçok görevi üstlenen beden eğitimi öğretmeni Nazlı Mutlu, arkadaşlarının çoğunun dönmesine rağmen çadır kentte afetzedelerin yardımına koşmaya devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'taki depremler sonrasında Van'dan kente gönüllü gelen 133 öğretmenden biri olan Mutlu, çadırların kurulmasından yardım faaliyetlerine birçok görevde bulundu.

Özellikle çadır kentlerde eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen öğretmenler arasında yer alan Mutlu, 130 öğretmen arkadaşının Van'a dönmesine rağmen Arsuz ilçesinde sorumluluğunu üstlendiği çadır kenti bırakamadı.

Çadır kent sakinlerinin tüm ihtiyaçlarıyla ilgilenen, depremzedeleri tek tek çadırlarında ziyaret eden Mutlu, ayrıca çocukların eğitime devam etmesi için çaba harcıyor.

Mutlu, deprem mağdurları normal yaşantılarına dönünceye kadar gönüllü olarak çadır kentte kalmak istiyor.

- "Burada çadırlarla, insanların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz"

Nazlı Mutlu, AA muhabirine, depremden sonra 133 öğretmenin Van'dan gönüllü olarak Hatay'a geldiğini söyledi.

Ekibin büyük çoğunluğunun geri döndüğünü ancak kendisi dahil 3 öğretmenin gönüllü olarak kalmaya devam ettiğini belirten Mutlu, "TCDD kampındayız. Burada çadırlarla ilgileniyoruz. İnsanların ihtiyaçlarıyla ilgileniyoruz. 26 çadırımız var. Kabinlerde de insanlar kalıyor." dedi.

Mutlu, Arsuz'daki bu çadır kentte duşların, lavaboların bulunduğunu, depremden önce kamp alanı olarak kullanıldığını anlattı.

Bundan dolayı barınma ve diğer ihtiyaçlar konusunda burada kalanların pek sıkıntı çekmediğini dile getiren Mutlu, şöyle konuştu:

"Çadırlara misafir de oluyoruz, çay da içiyoruz. Rahatsızlanan olursa doktorumuz var iletişim halinde olduğumuz. Onu arıyoruz, gerekirse geliyor. Sosyal hizmetlerden arkadaşlar var. Çocuklarla alakalı bir sıkıntı olduğunda yine iletişime geçiyoruz. Onun dışında temel bakım ihtiyaçları gibi şeyler var. Onlarla ilgileniyoruz. Artık uzun süredir buradayım herkesi tanıyorum. Sistemimiz oturdu. Yani her şey burada çok güzel. Gayet güzel işliyor."

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