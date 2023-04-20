İskenderun, Dörtyol ve Erzin'de Türk Kızılay kan alma birimleri açıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde Türk Kızılay kan alma birimleri hizmete girdi.

Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri, depremin ilk günden bu yana sahada olduklarını belirtti.

İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerinde kan alma birimi açtıklarını dile getiren Sivri, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.



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