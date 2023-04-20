Hatay ve Adana'da mezarlıklara bayram arifesinde hüzünlü ziyaret

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HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay ve Adana'daki mezarlıklarda Ramazan Bayramı arifesinde aileler yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Antakya ilçesindeki Asri Mezarlığı ziyaret eden başta depremzede yakınları ve diğer aileler, kaybettikleri yakınları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Yakınlarının mezar taşlarını temizleyen aileler, kabirlere çiçek de bıraktı.

Bazı vatandaşların mezarlık ziyaretinde gözyaşı döktüğü görüldü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta da Ramazan Bayramı arifesinde ziyaretler oldu. Yakınları için dua eden aileler, kabirlere çiçek bıraktı.

İskenderun ilçesinde depremde yakınlarını kaybeden çok sayıda kişi, Çankaya Mezarlığına geldi. Aileler, depremde kaybettikleri yakınlarının mezarı başında dua ederek Kur'an-ı Kerim okudu.

İskenderun ilçesinde koordinatör vali olarak görev yapan Kırşehir Valisi Mete Buhara, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve çok sayıda yetkili de önce Karaağaç Asri Mezarlığındaki şehit mezarlarını ziyaret etti.

Daha sonra Çankaya Mezarlığına gelen heyet, burada depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

- AA muhabiri Burak Milli'nin mezarına ziyaret

Depremde İskenderun'daki evinin enkazından 9 Şubat'ta cansız bedeni çıkartılan ve Çankaya Mezarlığına defnedilen Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Burak Milli'nin mezarı da ziyaret edildi.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Burak Milli'nin mezarı başına gelerek dua etti.

- Adana

Adana'da da Kabasakal Mezarlığına defnedilen yakınlarının mezarlarını ziyaret eden aileler, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kaybettikleri yakınlarının mezarına çiçek bırakan ailelerin gözyaşı döktüğü görüldü.

Vatandaşlardan bazılarının uzaktaki yakınları için görüntülü arama yaparak mezarları gösterirken, kimileri de küçük yaşta vefat eden yakınları için getirdikleri oyuncak, şeker ve çikolataları kabirlerin üstüne bıraktı.

Depremde Osmaniye'de 23 yaşındaki kızı ve 5 yaşındaki torununu kaybeden Sevim Kılıç, "asrın felaketi"nden damadı ve 2,5 yaşındaki torununun sağ kurtulduğunu anlattı.

Kılıç, her geldiğinde oyuncak getirdiği mezarlığa bu sefer bayram dolayısıyla çikolatayla geldiğini söyledi.



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