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Hataylı depremzede torna ustası 36 yıllık ekmek teknesinde üretimi sürdürüyor

AA

Hataylı depremzede torna ustası 36 yıllık ekmek teknesinde üretimi sürdürüyor

HATAY (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan ve çadırda kalan Şahin Kadınoğlu, 36 yıldan bu yana babasıyla çalıştırdıkları iş yerinde kömbe kalıbı, oklava ve topaç üretimine devam ediyor.

Kadınoğlu (48), AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerde yakınlarının yanı sıra esnaf arkadaşlarını kaybettiğini söyledi.

Depremlerde evinin yıkıldığını anlatan Kadınoğlu, Orhanlı Mahallesi'nde bulunan ve mesleği öğrendiği babası Celal Kadınoğlu (85) ile çalıştırdıkları iş yerinin ise hasar almadığını belirtti.

Kadınoğlu, şu anda 36 yıllık ekmek teknesinde kentin yöresel lezzeti olan ve bayramlarda gelen misafirlere ikram edilen kömbenin kalıbı ile oklava ve topaç üretimini sürdürdüklerini dile getirdi.

Kenti terk eden esnaf arkadaşlarına da "geri gelin" çağrısında bulunan Kadınoğlu, şunları kaydetti:

"Doğup büyüdüğümüz şehirdeyiz. Herkesi kendi şehrine bekliyoruz. Gelin, hep beraber bir şeyler yapmaya çalışarak Antakya'mızı kalkındıralım. Hepimiz bırakıp gidersek kimse kalmayacak ve Antakya sahipsiz kalacak. Şehrimizi terk etmeyelim. Ben geri döndüm, sizlerde geri dönebilirsiniz. Evet, evimiz gitti şu an çadırda kalıyoruz ama yeniden ayağa kalkacağız."


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