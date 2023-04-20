Nazilli'deki uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli'deki 6 eve operasyon yaptı.

Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada 18 kilogram esrar, 2 tabanca, 41 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.









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