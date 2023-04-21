AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hatay'da ziyaret ve incelemelerde bulundu

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HATAY (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Hatay'da konteyner ve çadır kentlerdeki depremzedeleri ziyaret etti, "asrın felaketi"nde yıkılan tarihi yerleri inceledi.

Kurtulmuş, Ramazan Bayramı ziyaretinde bulunmak üzere gittiği Hatay'da, Antakya ilçesindeki konteynerden oluşturulan Kocaeli Hastanesi'ni ziyaret etti.

Burada tedavi olan hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Kurtulmuş, ardından doktorlarla bayramlaştı.

Daha sonra, 6 Şubat'taki depremlerin etkisiyle yıkılan, Anadolu'da inşa edilen ilk cami olma özelliğine sahip Habib-i Neccar Camisi'ne ziyarette bulunan Kurtulmuş, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kurtulmuş, Harbiye Mahallesi'nde Alevi İslam İnancını Yaşatma Derneği Onursal Başkanı Nasreddin Eskiocak'ı da ziyaret etti.

Antakya'da Konya konteyner kentindeki vatandaşlarla da bir araya gelen Kurtulmuş, buradaki depremzedelerle bayramlaştı.

- Darb-ı Sak Kalesi'nde inceleme

Kırıkhan ilçesi Karadurmuşlu Mahallesi Camisi'nde cuma namazını kılan Kurtulmuş, çıkışta vatandaşlarla sohbet etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ilçedeki Darb-ı Sak Kalesi ve içinde bulunan Bayezid-i Bestami Türbesi'nde incelemelerde bulunan Kurtulmuş, yapılacak restorasyon çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kurtulmuş, konteyner kent ve çadır kenti ziyaretlerinde de bulundu.





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