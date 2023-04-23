Gönüllüler depremzede çocuklara "Bin Düş Bir Gülüş" etkinlikleriyle moral veriyor

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HATAY (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gelen gönüllüler, "Bin Düş Bir Gülüş" projesi kapsamında çocukları eğlendirmek için konser, tiyatro ve oyun etkinlikleri düzenliyor.

Kentte, deprem öncesinde bireysel etkinlikler yapan gönüllüler, "asrın felaketi"nin ardından Türkiye'nin dört bir yanından da katılımcılarla bir araya gelerek "Bin Düş Bir Gülüş" projesini başlattı.

Aralarında akademisyenler, tiyatrocular ve belediye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda katılımcının bulunduğu gönüllüler, konteyner ve çadır kentlerin yakınlarına kurulan etkinlik alanlarında şu ana kadar 350 çocuğa ulaştı.

Projenin yöneticilerinden Bilal Özdemir, AA muhabirine, Türkiye'deki birçok kişinin deprem bölgesindeki çocuklar ve aileleri için bir şeyler yapmaya çalıştığını söyledi.

Özdemir, proje kapsamında konserler, çocuk tiyatroları, sirk gösterileri gibi birçok aktivite düzenlediklerini dile getirdi.

Etkinliğe destek veren gönüllülerin sayısının 50'yi bulduğunu belirten Özdemir, kalabalık bir grupla sahada olduklarını ve depremzedeler için çalıştıklarını ifade etti.

Hatay'ın yanı sıra diğer deprem bölgelerinde de etkinlikler yapacaklarını anlatan Özdemir, "Burada pedagog hocalarımızın gözetimiyle 'Daha sonra neler yapılabiliriz?' diye raporlar alacağız. Raporlarını aldıktan sonra bu bölgede bir tek Hatay'da değil, Adıyaman'da, Kahramanmaraş'ta, Şanlıurfa'da etkinlikler düzenleyeceğiz. Elimizden geldiğince çocuklar için güzel projeler çıkartmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğe çocuğu ile katılan depremzedelerden Hediye Güzel Kokar da çocukların psikolojisi açısından yapılan projenin güzel olduğunu, korkularını bu sayede yenebildiklerini kaydetti.





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