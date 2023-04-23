İskenderun'da 23 konteyner kentte 25 bine yakın depremzede konaklayacak

HATAY (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - "Asrın felaketi"nden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde, hizmete giren 7 konteyner kentin ardından 16 konteyner kent daha kurulması için çalışma başlatıldı.

İlçede görevlendirilen Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, kentteki bazı çadır ve konteyner kentleri ziyaret edip, depremzedelerle bayramlaşmasının ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Deprem bölgesindeki çalışmaların aşama aşama devam ettiğini anlatan Yiğitbaşı, özellikle konteyner kent kurulması için alt yapının hazırlanmasının çok büyük emek istediğini söyledi.

Yiğitbaşı, bölgede konteyner kent kurulması çalışmalarının hızlı ve özverili yürütüldüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Özellikle İskenderun özelinde şu an için 7 konteyner kentimiz zaten yaşama açılmış oldu ve 5 bin kadar vatandaşımız burada yaşamaya devam ediyor. İskenderun'da 23 konteyner kent alanı belirlendi. Bu alanlarda da 5 bin kadar konteynerin bulunması bekleniyor. Yani bu 5 bin konteyner tamamlandığında her ailenin 4'er kişiden oluştuğunu düşünürsek 20-25 bin kadar vatandaşımızın buralara yerleşmesi mümkün olacak."

Vali Yiğitbaşı, çadır kentlerdeki vatandaşları evlerinin hasar durumuna göre konteyner kentlere almayı planladıklarını kaydetti.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere hizmet veren "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"nde destek kursları açıldığını anımsatan Yiğitbaşı, ailesinin yanından ayrılamayan çocuklar için de bazı çadır kentlerde kütüphane alanları oluşturulduğunu anlattı.

Bayram sonrası İskenderun'da okulların açılacağını ifade eden Yiğitbaşı, "İnşallah 24 Nisan itibarıyla diğer okullarımızı da faaliyete geçirerek okulu açılmamış çocuğumuz kalmayacak. Eğitim aşamasına bütün çocuklarımızı dahil etmiş olacağız." dedi.

- "Gıdayla ilgili çalışmalar devam edecek"

Vali Yiğitbaşı, ilçede gıdayla ilgili çalışmaların da devam ettiğini belirterek, ramazan sürecinde de hem iftar hem sahur için farklı farklı çalışmalar yapıldığını anımsattı.

Yiğitbaşı, şunları kaydetti:



"Hem sivil toplum kuruluşlarımızın, derneklerimizin, belediyelerimizin özellikle aktif olarak çalıştığı hem de Türk Kızılayın inisiyatifinde yoğun çalışmalar yapılan bir alandı beslenme çalışmaları. Burada da çok şükür ramazanı sıkıntısız, sorunsuz, vatandaşımızın memnuniyetiyle geçirmiş olduk. Yine gıdayla ilgili çalışmalar devam edecek. Sivil toplum kuruluşlarımızın ve gönüllülerin buradan deprem bölgesindeki bütün ilçelerimizden, illerimizden ayrılmasını istemiyoruz. Burada sürekliliği sağlamak istiyoruz."

Çadır kentlerdeki iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Yiğitbaşı, buraların daha nitelikli hale getirilmesini istediklerini aktardı.

Ziyaret ettiği yerlerde deprem mağdurlarının sorunlarını da dinleyen Yiğitbaşı, Eski Lunapark Çadır Kenti'nde çocuklara pamuk şeker ve mısır ikram etti.





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