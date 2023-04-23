Fransa'dan gelen TDV gönüllüsü genç, depremzede çocuklara oyunlarla moral oluyor

Her gün 3,5 litre su içerseniz vücudunuzda ne olur?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Fransa'nın Lyon şehrinde yaşayan Aysen Serin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a gelerek çocuklara acı hatıraları unutturmak için çaba harcıyor.

Yardım faaliyetlerine Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla katılan Serin, Hatay'ın Antakya ilçesinde çadır ve konteyner kentlerdeki çocuklarla oyun oynayıp gönderilen yardım paketlerini teslim ediyor.

Çocuklarla ip atlayan, balon oynayan ve yüzlerini boyayan Serin, onların yaşadıkları travmayı atlatması için destek olmaya çalışıyor.

Serin (24), AA muhabirine, ailesinin yıllar önce Fransa'ya göç ettiğini ve orada yaşadığını, kendisinin de orada doğup büyüdüğünü söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından koordine edilen Uluslararası İlahiyat Programı kapsamında 2017-2022'de Türkiye'de bulunduğunu ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim aldığını anlatan Serin, ülkesinde yaşanan afetin kendisini çok etkilediğini belirtti.

"Asrın felaketi"ni Fransa'da televizyondan takip ettiğini aktaran Serin, depremden etkilenenlere destek amacıyla kendi imkanlarıyla bir şeyler yapmaya çalıştığını, topladığı yardımları deprem bölgelerine gönderdiğini belirtti.

Serin, Fransa'da gönüllü olarak çalışmalara katıldığı Türkiye Diyanet Vakfının davetiyle 17 Nisan'da depremden en fazla etkilenen illerden olan Hatay'a geldiğini anlattı.

- "Bir nebze de olsa yaralarına merhem olmaya çalıştık"

Hatay'da çadır ve konteyner kentlerde başta çocuklara yönelik olmak üzere çok fazla etkinlik yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklara yönelik öncelikle bayram hediyelikleri dağıttık. Ardından yüz boyama, balon, ip atlama gibi oyunlar oynadık. Depremzede kardeşlerimizle muhabbet ettik, dertlerini dinledik, anlamaya çalıştık. Bir nebze de olsa yaralarına merhem olmaya çalıştık. Amacım vatanımıza, milletimize, ümmetimize, kardeşlerimize faydalı olup, güzel bir iz bırakmak ve umut olmak."

Serin, çadır ve konteyner kentlerdeki minik depremzedelerin yaptıkları etkinliklere büyük ilgi gösterdiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

Hatay'a bir hafta için geldiğini ancak tekrar deprem bölgesine gelmek istediğini dile getiren Serin, Almanya, Avusturya ve diğer Avrupa ülkelerinden de gönüllülerin çalışmalara destek verdiğini kaydetti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.