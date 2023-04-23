İskenderun Limanı'na demirleyen savaş gemisi TCG Karpaz, 23 Nisan dolayısıyla ziyarete açıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde "TCG Karpaz" savaş gemisi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden en fazla etkilenen kentte yaşayan vatandaşlar, İskenderun Limanı'na demirleyen İskenderun Deniz Üs Komutanlığına bağlı gemiyi gezdi.

Askeri personel tarafından denetimli olarak alınan ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verildi.

"TCG Karpaz" gemisine yoğun ilgi gösteren çocuklar ve aileleri, fotoğraf çektirdi.

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