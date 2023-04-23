AK Parti'li Hüseyin Yayman, Kırıkhan'da vatandaşlarla bayramlaştı

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HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Ramazan Bayramı dolayısıyla Kırıkhan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Yayman, Danaahmetli, Torun, Gölbaşı, Çiloğlan, Kızılkaya, Başpınar, Adalar ve Sucu mahallelerini ziyaret etti.

Vatandaşların bayramını kutlayan Yayman, talepleri dinledi.

Yayman, depremlerden etkilenen Hatay'ı yeniden inşa edeceklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete verdiği sözleri yerine getireceğini söyledi.

Buruk bir bayram geçirdiklerini dile getiren AK Parti'li Yayman, "Depremin ilk gününden bu yana hemşehrilerimi hiç yalnız bırakmadım. Evleri teslim edilinceye kadar da yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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