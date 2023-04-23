Yayladağı'nda ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi ulaştırıldı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Ramazan Bayramı dolayısıyla hazırlanan yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kaymakamlık ve belediye ekiplerince hazırlanan 8 bin gıda kolisi ile 6 bin hijyen ürünü paketi, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

İlçe merkezine kurulan giyim çadırına başvuran vatandaşlara da bayramlık kıyafet ve ayakkabı verildi.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, AA muhabirine, depremler nedeniyle bayramı buruk geçirdiklerini söyledi.

Yardımların ulaştırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Yalçın, "Milletimizle el ele vererek afet mağduru ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

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