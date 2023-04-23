Ankara Eğitim Platformundan depremzede çocuklara etkinlik

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HATAY (AA) - Hatay'a gelen Ankara Eğitim Platformu gönüllüleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen çocukları eğlendirmek için etkinlik düzenledi.

Aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu 70 gönüllü, Antakya Fuar Alanı-2 çadır kentinde bulunan 200 çocuğa, kurulan oyun parkında eğlenceli anlar yaşattı.

Çocuklara hamburger, pamuk şeker ve macun şekeri ikramında bulunulan programda, palyaço ve görevliler eşliğinde kostümlü güreş, dart ve yüz boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Çocuklara çeşitli hediyeler ve futbol topu dağıtıldı.

Platform Başkanı İbrahim Gündüz, ülkede büyük acı yaşandığını, çocukların da bu acının bir parçası olduğunu söyledi.

Gündüz, çocuklarının mutluluğuyla mutlu olduklarını ifade etti.

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