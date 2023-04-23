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Üsküdar Belediyesi Hatay'da depremzedeler için mangal yaktı

AA

Üsküdar Belediyesi Hatay'da depremzedeler için mangal yaktı

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından konteyner kent kuran Üsküdar Belediyesi, Ramazan ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyerek depremzedeler için mangal yaktı.

Üsküdar Belediyesince İskenderun Teknik Üniversitesi Kampüsü'nde kurulan konteyner kentte çocuklar için çeşitli yarışmalar düzenlendi, pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikram edildi, mangalda köfte pişirildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, depremzedelerle bayramlaşıp köfte ekmek ve ayran ikram etti.

- "Kardeşlerimizin acılarını unutturmaya çalışıyoruz"

Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok büyük bir felaketin ardından bayrama girildiğini söyledi.

İskenderun'a bayramın burukluğunu depremzedelerin biraz olsun üzerlerinden atabilmeleri adına bayramlaşmak için geldiklerini belirten Türkmen, "Çocuklara hediye vermek, burada çocuklarla birlikte 23 Nisan'ı yaşamak üzere buradayız. Gelmişken sağ olsun arkadaşlarımızla İstanbul'dan hatta Akçaabat'tan köfte getirdik. Köftelerle beraber burada hem bir köfte mangal ziyafeti hem de çocuklarla bir bayramlaşma programındayız. Depremin en çok etkilediği kesim özellikle çocuklar ve kadınlardır. Onların bu sıkıntılarını biraz olsun dindirebiliyorsak ne mutlu bizlere." diye konuştu.

İskenderun'a eli boş gelmediklerini anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Bir akşam üzeri burada mangalda ekmek arası köfte ikramıyla da bu dostlarımızı biraz olsun mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu bayram dolayısıyla depremdeki acılarımızı, kardeşlerimizin acılarını unutturmaya çalışıyoruz. Elbette ki ölenleri geri getirmek mümkün değil ama bu tür dokunuşlarla hayatını sürdürmek durumunda olan vatandaşlarımızın yalnız olmadıklarını, devletimizin, milletimizin her zaman yanında olduklarını ifade etmeye çalışıyoruz. Başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere süratle yaraları sarmak, bir an önce bu kardeşlerimizin kalıcı konutlarına taşınmalarının temini için gece gündüz gayret gösteriyoruz. Bu geçici konteyner kentler burada tabii ki bir yılı aşkın bir süre kalacak. Onların bu süre içerisinde yaşam kalitesini daha fazla nasıl artırırız, onun çaba içerisindeyiz. Bayramı da vesile kılarak çocuklarımızla burada buluşmuş olacağız."

Türkmen, 500 konteynerden oluşan konteyner kentin tamamen dolduğunu, hayat normale dönünceye kadar bölgeden ellerini çekmeyeceklerini sözlerine ekledi.

- "Bu kentin sorununu hep beraber üstleneceğiz"

İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de depremden hemen sonra Üsküdar Belediyesi başkan yardımcıları ve şube müdürlerinin bölgede olduğunu, o günden itibaren mobil mutfakta vatandaşlara yemek çıkarıldığını söyledi.

Vatandaşlarla sofra başında buluşmak için geldiklerini belirten Demiryürek, "Üsküdar Belediyesi konteyner kenti standartlarımız oldukça yüksek. Vatandaşımızdan da çok rağbet gördük. İnşallah kalıcı konutları yapılıncaya kadar vatandaşlarımıza sıcak bir yuva olacak. Bu kentin sorununu hep beraber üstleneceğiz. Onların İstanbul'da yapacağı çok kıymetli katkılar, bizim yapacağımız takiple de vatandaşlarımızın yaralarını sarma noktasında hep birlikte mesai yapacağız." dedi.

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