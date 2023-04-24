Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 79 mahallede sürüyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 79 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hasarlı binalar ekiplerce yıkılıyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürüyor.

Bazı depremzedeler ise enkazdan çıkacak eşyalarını bulabilmek için binalarının önlerinde ve çevresinde bekliyor.

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