Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şensoy, Hatay'daki NATO çadır kentinde öğrencilerle buluştu:

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HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin eğitim görmeleri için okul ve derslik olarak hazırlanan Antakya NATO Çadır Kenti'ni ziyaret etti.

Çadır kent girişinde Vali Yardımcısı Gökay İçen ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk tarafından karşılanan Şensoy, yetkililerden çadır kent hakkında bilgi aldı.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) destek sınıflarını dolaşan Şensoy, öğrencilerle sohbet edip başarılar diledi.

Şensoy, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı istişareler sonucunda NATO çadırlarının, LGS ve YKS kursları için kullanılması hususunda mutabakata varıldığını hatırlattı.

Çadır kentteki çalışmalara değinen Şensoy "Şu an 93 dersliğimiz bulunuyor. Öğrencilerimiz burada 3 öğün yemeklerini yiyorlar. Aynı zamanda konaklıyorlar. Çadırlarımızın tamamı klimalı. Her geçen gün öğrenci sayımız da artıyor. Şu anda 870 civarında öğrencimiz kurslarımıza katılıyorlar. Önümüzdeki hafta itibariyle 1600 civarı öğrenciye ulaşacağız. İl Müdürlüğümüz diğer ilçelerden de öğrenci taşıyarak öğrencilerin sınava hazırlanması için gerekli desteği verecekler." ifadelerini kullandı.

Şensoy, 81 ildeki ölçme ve değerlendirme merkezleri tarafından hazırlanan deneme sınavlarının burada da uygulanacağını, her hafta 2 deneme sınavının yapılacağını aktardı.

- Yardımcı kaynaklar öğrencilere ulaştırıldı

Geçen hafta Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıkladığı 30 milyon yardımcı kaynağın illere gönderildiğini belirten Şensoy, şunları kaydetti:

"Bu kaynakları ilk etapta deprem bölgesine gönderdik. Bugün itibariyle öğrencilerimizin masasında. Bu hafta bir farklılık yaptık. 24-29 Nisan tarihlerinde Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün YKS'ye yönelik hazırlıklarını yaptığı ve kitaplarını yazan öğretmen arkadaşlarımız ile LGS'ye yönelik örnek soruları hazırlayan öğretmen arkadaşlarımız buradalar. Öğrencilerimize onlar da ders verecekler. Bunun da öğrencileri motive edeceğine inanıyoruz."









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