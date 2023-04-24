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Bakan Yardımcısı Şensoy'dan gemide sınavlara hazırlanan öğrencilere burs müjdesi:

AA

Bakan Yardımcısı Şensoy'dan gemide sınavlara hazırlanan öğrencilere burs müjdesi:

HATAY (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Sadri Şensoy, Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"nde sınavlara hazırlanan öğrencilere burs verileceğini duyurdu.

Şensoy, depremzede öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanması için İskenderun'a konuşlandırılan "Karadeniz Lifeship Rauf Bey Gemisi"ni ziyaret etti.

Gemide ders gören öğrencilerle sohbet eden Şensoy, dağıtılan kitaplar ve gemi hakkında bilgi aldı. Şensoy, yeni dağıtılan kitaplardaki soruları hazırlayan öğretmenleri de öğrencilere tanıttı.

Şadri Şensoy, gazetecilerle, imzalayacakları protokolle Karadeniz Holding'in gemide eğitim gören öğrencilere çeşitli burslar vereceği müjdesini paylaştı.

Karadeniz Holding'e ait "Rauf Bey Akademi" adını verdikleri gemide şu anda 600 öğrencinin LGS ve YKS'ye hazırlandığını belirten Şensoy, kapasiteyi 1200'e çıkarmak için çalıştıklarını söyledi.

Gemiyi temin eden Karadeniz Holding ile bir burs protokolü imzalayacaklarını ifade eden Şensoy, şöyle konuştu:

"Karadeniz Holding burada LGS'ye hazırlanan tüm öğrencilere 4 yıllık lise eğitimi boyunca yılda 9 ay olmak üzere her ay 600 liralık bir ücret ödeyecek. İlerleyen zamanlarda belki bu rakamı arttırabilir. Yine LGS'ye hazırlanan öğrencilerden işte ilk 12 kız öğrenci ile ilk 8 erkek öğrenciye de 4 yıl boyunca 1200 lira ödeyecek 9 ay boyunca. Aynı şekilde YKS'ye hazırlanan tüm öğrencilere hiçbir ayrım yapmadan üniversite eğitimleri boyunca her ay 1200 lira olmak üzere yılda 9 ay bir ödeme yapılacak. Ayrıca burada başarı gösteren öğrencilere de ekstra biraz daha yüksek rakamlar belki ödeyecek."

Şensoy, gemide her hafta 2 veya 3 deneme sınavı yapacaklarını, bu deneme sınavlarında başarı gösteren öğrencilere de burs verileceğini kaydetti.

- "YKS'ye hazırlanan öğrenciye yıl boyunca 51 kitap verildi"

Deprem sürecince bakanlık olarak sınava hazırlanan öğrencilere her türlü desteği vermek için yeni çalışmalar yaptıklarını anlatan Şensoy, şöyle devam etti:

"30 milyona yakın kitabı deprem bölgesine gönderdik ve deprem bölgesine gönderdiğimiz kitaplar yeni hazırlanan kitaplar. Sene başında hazırladığımız kitaplar vardı, onları göndermiştik. Bunlar ilave olarak göndermiş olduğumuz kitaplar. Bu yeni durumda YKS'ye hazırlanan bir öğrenciye biz bu yıl boyunca 51 adet kitap vermiş olduk. LGS'ye hazırlanan öğrenciye de 7 adet kitap vermiş olduk. Burada sınavlara hazırlanan öğrencilere öğretmenlerimizi 81 ildeki Ölçme Değerlendirme Merkezlerimizden temin ediyoruz."

Bakanlık olarak deprem nedeniyle hiçbir öğrencinin mağduriyet yaşamaması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini dile getiren Şensoy, "Yaklaşık 3 bin 205 çadırda yine yaklaşık 150 bin öğrenciye destekleme kursları veriyoruz ancak bu Raufbey Akademi Gemisi farklı bir konsept oldu. Dünyada bir eşinin olduğunu çok zannetmiyorum. Çocuklar hem burada kalıyorlar, yemeleri, içmeleri burada ve eğitim ortamları burada. Sosyal faaliyetlerin gerçekleştirmiş olduğu ortam da var." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Şensoy'un da katılımıyla Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Öztürk ile Karadeniz Holding temsilcisi Umut Çevik, öğrencilere burs protokolünü imzaladı.

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