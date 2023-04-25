Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede sürdü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 80 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam etti.



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte, hasarlı binalar ekiplerce yıkıldı.

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürdü.





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