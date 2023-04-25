Hatay'da tarlada erkek cesedi bulundu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarlada erkek cesedi bulundu.

Asaf D, Yeni Mahallesi'nde bakım yapmaya gittiği tarlasında ceset olduğunu fark ederek, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekiplerce yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlendi.

Ceset, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







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