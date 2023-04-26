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İskenderun OSB'de faaliyet gösteren firma, işçileri için 40 konteyner kurdu

AA

İskenderun OSB'de faaliyet gösteren firma, işçileri için 40 konteyner kurdu

HATAY (AA) - MUSTAFA GÜNGÖR - Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde evleri yıkılan veya hasar gören çalışanları için İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalarının yanına konteyner kent kuran Noksel Çelik Boru Sanayi AŞ, ailelere günde 3 öğün de yemek veriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılan veya ağır hasar gören çalışanlarına destek olan Noksel firması yetkilileri, işçilerin öncelikle barınma problemini çözmeye karar verdi.

İşçilerden evi olmayan veya çadırda kalanları belirleyen firmanın İskenderun Fabrika Müdürü ve İskenderun Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Sedat Uysal, barınma ihtiyacı olan çalışanlarını tespit etti.

Fabrikanın yanında bulunan araziyi OSB yetkililerinden isteyen Uysal, burada 40 konteynerlik bir yaşam alanı kurdu. İşçilerin aileleriyle kalabilecekleri konteynerlerin yanına çamaşırhane ve yemekhane ile çocuklar için oyun alanı da oluşturuldu.

- "Onların moralini yüksek tutmak için zaman geçiriyoruz"

Fabrika Müdürü Uysal, AA muhabirine, depremden sonra bir an önce toparlanmak gerektiğini bildiklerini ancak ilk 1 hafta hiçbir şey yapamadıklarını söyledi.

Daha sonra işçilerle tek tek görüşerek, deprem travmasını çalışarak atlatacaklarını anlattıklarını belirten Uysal, "Barınma sıkıntısı olanların taleplerini topladık. Talebi olan arkadaşlarımız için hemen fabrikamızın yanında bulunan araziyi istedik. Hızlı bir şekilde buranın zemin düzenlemesini yaptık. İhtiyaca göre konteynerleri tedarik etmeye başladık." dedi.

Konteynerlerin bir kısmını kendi fabrikalarında yaptıklarını, kalanları da hem Beşiktaşlılar hem de Ticaret Sanayi Odası'nın desteğiyle temin ettiklerini anlatan Uysal, şöyle devam etti:

"Konteynerlerin hepsinin lavabosu, tuvaleti, sıcak suyu var. 3 öğün yemeği firmamız tarafından veriliyor. Çalışanlarımızın barınma ihtiyaçları kesin çözüme kavuşana kadar bizim bu sorumluluğumuz devam edecek. Evler dışında ortak yemek yeme alanları, televizyon izleme alanları oluşturduk. Çamaşırhane, ütühane oluşturduk. Çocuklar için eğitim, oyun alanı var. Okul öncesi öğretmen de haftanın belli günleri geliyor. Bizler de zaman zaman gelip burada onların moralini yüksek tutmak için zaman geçiriyoruz. Atlatacağız inşallah bu günleri. Dediğim gibi bu işin temeli, çalışmadan bu travmayı atlatmak kolay olmayacaktı. Biz bunu sağladık. İnşallah kısa sürede onlar da kendi evlerine kavuşurlar. Biz de onlara bu süreçte her türlü desteği vereceğiz."

Uysal, dernek başkanı olduğunu bilen çocukların Beşiktaş forması talep etmesi üzerine tek tek yaş gruplarını belirleyip forma hediye ettiklerini kaydetti.

Konteyner kentte kalan işçiler ve aileleri de firma yetkililerine teşekkür etti.

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