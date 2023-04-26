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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzedeler için İstanbul'dan Hatay'a pedal çevirdiler

AA

Depremzedeler için İstanbul'dan Hatay'a pedal çevirdiler

HATAY (AA) - ALİ KEMAL ZERENLİ/MERT MURAT YAŞAR - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere destek olmak isteyen 3 arkadaş, İstanbul'dan Hatay'a pedal çevirdi.

İstanbul'da yaşayan ve bisiklet sporuyla ilgilenen Evren Yüzügüzel, Seher Çubukçu ve Burak Üçyok, 6 Şubat'taki depremlerin ardından "Hatay İçin Pedallıyoruz" projesini hayata geçirmeye karar verdi.

Valilikten gerekli izinleri alan ekip, 17 Nisan'da İstanbul'dan yola çıktı. 7 günde 1100 kilometre pedal çevirerek depremden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesine ulaşan 3 arkadaş, 185 bin lira topladı.

Bisikletlilerden Evren Yüzügüzel, AA muhabirine, Hataylı depremzedelere bir nebze de olsa destek vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında geçtikleri her köy, ilçe ve kentte insanlarla konuşarak nakdi yardım topladıklarını anlatan Yüzügüzel, şöyle devam etti:

"Bu uğurda da birçok insanla iletişim halinde olduk, etkileşime geçmiş olduk. Kampanyamız devam ediyor. Hedefimiz 1 milyon 100 bin liraya ulaşmak. Bağış kampanyamızda şu anda 185 bin lira civarındayız. Hedefimizden oldukça uzaktayız. Hedefimize ulaşmaya çalışmak için kampanyamız açık duracak. O yüzden bağışlarınızı bekliyoruz. Biz yolculuğumuzu İskenderun'da sonlandırmış olduk."

Yüzügüzel, Ahbap Derneği üzerinden topladıkları yardımların yine aynı dernek üzerinden en çok ihtiyaç olan alanlarda kullanılacağını belirtti.

Seher Çubukçu da Gölcük depremini yaşadığı için afetzedeleri çok daha iyi anlayabildiğini aktararak, "7 gündür yoldayız. Gölcük depremini yaşayan biri olarak Hatay'a yaklaştıkça daha duygusallaştım. Onların acısını paylaşıyorum. Umarım en yakın zamanda depremzedelerin yaraları sarılır." diye konuştu.

Burak Üçyok ise İstanbul'dan 3 kişi yola çıktıklarını, Adana ve Hatay'ın Dörtyol ilçelerinde başka bisikletlilerin de kendilerine katılarak kampanyaya destek verdiğini dile getirdi.

Depremzedelerle ilgili farkındalık yaratmaya çalıştıklarını anlatan Üçyok, "Daha fazla bağış bekliyoruz. Buraya geldiğimizde son derece duygusal bir ruh hali içerisindeydik. Umarım yaptığımız, buradaki insanlara faydalı olur ve depremzedelere bir nebze olsun dokunmuş oluruz." dedi.

Üçyok, başlattıkları kampanyanın ay sonuna kadar devam edeceğini kaydetti.

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