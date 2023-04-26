Samandağ'da sahilde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde sahilde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu.

Meydan Mahallesi'nde balık tutmaya giden Fırat Özçelik, kumsalda hareketsiz duran yeşil deniz kaplumbağası olduğunu gördü.

Kaplumbağanın başından darbe aldığı ve öldüğü belirlendi.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, AA muhabirine, başında darbe bulunan kaplumbağanın boynunda da kalın bir ip olduğunu söyledi.

Bu aylarda kaplumbağaların açık denizde çiftleştiğini belirten Atik, "Muhtemelen onlardan biri. Böyle bir darbe yedikten sonra ölmüş." dedi.

Atik, her yıl Doğa Koruma ve Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü adına kaplumbağa izleme ve alan koruma çalışması yürüttüklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu, bu yıl aldığımız ikinci kaplumbağa ölüm haberi. Bundan sonra bu hayvanlar denizde açıklarda yoğunlaşırlar. Her yıl yaklaşık 10-15 kaplumbağamız ne yazık ki ya tekne çarpması veya başka nedenlerle ölüyor."

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