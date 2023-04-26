Bahçelievler Belediyesince depremzedelere Hatay'ın yöresel yemeği ikram edildi

HATAY (AA) - Bahçelievler Belediyesi, "Medeniyetler Sofrası Buluşması" etkinliği kapsamında, depremzedelere kentin yöresel lezzeti hirisinin de (keşkek) içinde bulunduğu yemek ve yardım paketi dağıttı.

Merkez Antakya ilçesinde, belediyenin kurduğu çadırda şef Jale Balcı tarafından kazanda buğday ile et karışımından oluşan hirisi pişirildi.

Hirisiyle başka yemek çeşitlerinin de olduğu tabaklar, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve gönüllüler aracılığıyla depremzedelere dağıtıldı.

Etkinlikte ayrıca kadın ve çocuklara bağışçıların yolladığı oyuncak ve yardım paketleri hediye edildi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, yemek dağıtımı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi yaşayan herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Belediye olarak 7 Şubat'tan bu yana Hatay'da olduklarını belirten Bahadır, şöyle devam etti:

"7 Şubat'tan beri burada arama kurtarma ekibimiz vardı. Onlar tabii görevlerini tamamladı, onun devamında da burada bin metrekarelik bir çadırımız var. Arkadaşlarımıza 3 öğün sıcak yemek verdik. Ambulansımız var, çocuklar için hayal tamirhanesi var, onlar da her gün 2 köye gidiyorlar ve çocuklarımızı eğlendiriyorlar. O kırılan kalplerini iyileştirmeye çalışıyorlar. Doktorumuz, acil tıp teknisyenimiz de hasta bakıyor. Bugün yapılan şey de İstanbul'daki cemiyet hayatının önde gelenleri, STK'lar, Bahçelievler Belediyesi ve bir de Antakyalı gurme Jale Balcı, 'Antakya yemeklerini burada üretelim, Antakya'yı tekrardan ayağa kaldıralım, o Antakya'ya ait yemek kokularını alalım' diye böyle bir çalışma yaptılar. Antakya usulüne uygun bir şekilde keşkek yapılıyor."

Bahadır, amaçlarının Antakya'yı tekrardan ayağa kaldırmak olduğunu kaydetti.

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