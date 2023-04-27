Hatay'da 3 katlı boya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 3 katlı boya atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sanayi Sitesi Utku Acun Caddesi 3. iniş girişinde bulunan 3 katlı boya atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alması nedeniyle boşaltılan boya atölyesinde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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