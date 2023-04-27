TOGEMDER'den depremzede çifte çeyiz yardımı

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HATAY (AA) - Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da düğün hazırlığındayken çeyizleri enkaz altında kalan Yıldız ve Mustafa Kırmızıoğulları çiftine Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneğince (TOGEMDER) yardım yapıldı.



Derneğin Onursal Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Hatay'daki konteyner kenti ziyareti sırasında tanıştığı depremzede Yıldız Kırmızıoğulları'nın depremde çeyizinin enkaz altında kaldığını öğrendi.

Bunun üzerine Emine Erdoğan'ın girişimiyle TOGEMDER tarafından temin edilen çeyizlik eşyalar, Yıldız ve Mustafa Kırmızıoğulları çiftine ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.

Evlenen ve geçici olarak İstanbul'a giden çiftin çeyizlikleri Hatay'ın Altınözü ilçesinde bulunan ailesine teslim edildi.

Mustafa Kırmızıoğulları'nın babası Memduh Kırmızıoğulları, AA muhabirine yapılan yardım için mutlu olduklarını söyledi.

Oğlu ve gelinin bir süreliğine İstanbul'a gittiğini bu yüzden yapılan çeyiz yardımını kendisinin aldığını belirten Kırmızıoğululları "Cumhurbaşkanı'mızın eşi Emine Erdoğan'a ve derneğimize yapmış olduğu yardımdan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun." dedi.

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