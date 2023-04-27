Aydın'da 10. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı

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AYDIN (AA) - Aydın'da 10. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.

TARİŞ alanındaki fuarın açılışı, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay ve siyasi partilerin temsilcilerince yapıldı.

Protokol üyeleri açılışın ardından fuar alanını gezdi, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Aksoy, Aydın'ın tarım şehri olması nedeniyle tarım fuarının oldukça önemli olduğunu belirterek, "Tarımsal anlamda yeni ürünlerin paylaşılması, üreticiyle tüketicinin bir araya gelmesi bakımından fuarlar oldukça önemli. İlimiz adına da Aydın tarımı adına da oldukça önemli bir fuar." dedi.

27-30 Nisan tarihleri arasında açık olan fuarda 492 firmanın stant açtığı belirtildi.

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