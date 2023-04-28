Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

AA

Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerindeki 82 mahallede, depremlerde hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, hasarlı binaların yıkımı ekipler tarafından 82 mahallede sürdürülüyor.

Enkaz kaldırma çalışmaları da yürüten ekipler, molozları iş makineleriyle kamyonlara yükleyerek belirlenen döküm alanlarına götürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hataylı çiçekçilerin zorlu mesaisi: Artık sadece mezarlığa giden çiçekleri satıyoruz
YEREL HABERLER Hataylı çiçekçilerin zorlu mesaisi: Artık sadece ...
TDV gönüllüleri Hatay'da depremzede çocuklara etkinliklerle moral veriyor
YEREL HABERLER TDV gönüllüleri Hatay'da depremzede çocuklara ...
Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Hatay'da 4.1 büyüklüğünde deprem
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 82 mahallede yapılacak
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 82 ...
Aydın'da 10. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Aydın'da 10. Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık ...
TOGEMDER'den depremzede çifte çeyiz yardımı
YEREL HABERLER TOGEMDER'den depremzede çifte çeyiz yardımı
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları ...
Hatay'da 3 katlı boya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da 3 katlı boya atölyesinde çıkan yangın ...
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı gönüllülerinden depremzede serebral palsili çocuklara destek
YEREL HABERLER Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı gönüllülerinden ...
LİV Hospital doktorlarından Hatay´daki depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER LİV Hospital doktorlarından Hatay´daki depremzedelere ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 77 mahallede sürecek
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 77 ...
İskenderun'da depremde ağır hasar alan 6 katlı bina kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER İskenderun'da depremde ağır hasar alan 6 katlı bina ...
Hatay'a özgü herise kazanları depremzedeler için kaynadı
YEREL HABERLER Hatay'a özgü herise kazanları depremzedeler için ...
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, yabancı gazetecilere deprem bölgesinde "basın turu"
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, yabancı ...
İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina kontrollü yıkıldı
YEREL HABERLER İskenderun'da depremde hasar gören 6 katlı bina ...
Bahçelievler Belediyesince depremzedelere Hatay'ın yöresel yemeği ikram edildi
YEREL HABERLER Bahçelievler Belediyesince depremzedelere Hatay'ın ...
YSK Başkanı Yener, depremlerden etkilenen Hatay'da incelemede bulundu:
YEREL HABERLER YSK Başkanı Yener, depremlerden etkilenen Hatay'da ...
KVKK tırı depremzede çocuklara kişisel veri farkındalığı oluşturmak için yola çıktı
YEREL HABERLER KVKK tırı depremzede çocuklara kişisel veri ...
Samandağ'da sahilde ölü yeşil deniz kaplumbağası bulundu
YEREL HABERLER Samandağ'da sahilde ölü yeşil deniz kaplumbağası ...
Depremzedeler için İstanbul'dan Hatay'a pedal çevirdiler
YEREL HABERLER Depremzedeler için İstanbul'dan Hatay'a pedal ...
İskenderun OSB'de faaliyet gösteren firma, işçileri için 40 konteyner kurdu
YEREL HABERLER İskenderun OSB'de faaliyet gösteren firma, işçileri ...
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede devam etti
YEREL HABERLER Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.