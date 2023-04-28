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Konteyner kentin "Pamuk prensesi" depremzede miniklere oyunlarla moral oluyor

AA

Konteyner kentin "Pamuk prensesi" depremzede miniklere oyunlarla moral oluyor

HATAY (AA) - İBRAHİM YOZOĞLU / ONUR ORHAN - Hatay'da meydana gelen depremden yaralı kurtulan 26 yaşındaki çocuk gelişimi öğretmeni Selmanur Aksoy, enkazdan çıkardığı pamuk prenses kostümüyle minik depremzedeleri eğlendiriyor.

Daha önce ücretli çocuk gelişimi öğretmenliği yaparken kırsal mahallelerdeki okullarda giydiği kostümlerle çocukları eğlendiren Aksoy, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere Antakya ilçesinde yakalandı.

Akasya Mahallesi'nde oturdukları üç katlı müstakil evden yaralı kurtulmayı başaran Aksoy, ağabeyi ve iki yeğenini kurtardıktan sonra İskenderun'daki kanser hastası annesi ile kız kardeşine ulaşarak birlikte çadır kentte yaşamaya başladı.

Kısa süre önce ailesiyle Konya Konteyner Kent'te yerleşen Aksoy, burada depremzede minikler için bir şeyler yapmaya karar verdi. Evinin enkazından kurtardığı pamuk prenses kostümünü giyen Aksoy, konteyner kentte çocuklarla etkinlikler yapmaya başladı.

Kostümtüyle konteyner kentin "Pamuk prensesi" olarak anılmaya başlayan Aksoy, çocuklarla müzik eşliğinde dans edip oyunlar oynayarak onlara moral veriyor.

- "Çocuklarla iç içe olmak benim için ayrı mutluluk"

Babasını küçük yaşta kanserden kaybeden Aksoy, AA muhabirine, deprem sırasında ağabeyi ve yeğenlerini kurtardığı için büyük sevinç yaşadığını söyledi.

Yaklaşık iki ay çadırda yaşadıktan sonra konteynere taşındıklarını aktaran Aksoy, haftada iki gün Yayladağı ilçesinde gönüllü öğretmenlik yaptığını belirtti.

Diğer günlerde de konteyner kentte enkazdan çıkardığı pamuk prenses kostümünü giyerek etkinlikler yaptığını anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"Şu an çok mutluyum, konteyner kentte pamuk prenses olarak anılıyorum. Çocuklar sürekli kapımı, pencerelerimi tıklatıyorlar. Gece gündüz gönüllü şekilde çalışmaya devam ediyorum. En büyük hayalim, çocukluğumdan bu yana ana sınıfı öğretmeni olmaktı. Hayalimi başardığımı düşünüyorum. Atanamadım, evet ama çocuklarla iç içe olmak benim için ayrı mutluluk. Yani öğretmen olmama gerek yok. Sadece öğretmen olup sınıfa girince çocukların kalbine dokunmuyorsunuz, çocuklarla vakit geçirdikçe onların kalplerine dokunabiliyorsunuz zaten. O şekilde hayallerimi gerçekleştirdim. Üniversiteden bu yana gönüllüyüm."

Aksoy, faaliyetini görenlerin kendisine yüz boyası, malzeme desteğinde bulunduğunu belirtti.

Yaraların birlikte sarılacağını dile getiren Aksoy, çocukların deprem travmasını atlatmasına destek olmak için gönüllü çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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