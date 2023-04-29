Hataylı marangoz ustası atölyesindeki atıkları maket arabaya dönüştürüyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan marangoz ustası Heybet Kaya, atölyesindeki atık malzemelerden maket araba yapıyor.



Sanayi Sitesi'ndeki atölyesinde mutfak dolabı ve ahşap kapı üretimi yapan Kaya (56), AA muhabirine mesleğe küçük yaşlarda amcasının yanında başladığını söyledi.

Her geçen gün kendini geliştirerek mesleğin inceliklerini öğrendiğini anlatan Kaya, 15 yıl önce kendi iş yerini açtığını belirtti.

Kaya, yaptığı ürünlerden çok fazla ahşap atık çıktığını, bunlardan daha öncesinde atölyesinde hobi amaçlı çeşitli oyuncaklar yaptığını dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından işlerinin azaldığını ve bu süreçte hem bir nebze olsun vakit geçirmek hem de klasik araçlara olan merakı üzerine atölyesinde çalışmaya başladığını söyledi.

Kaya, şu an iş yerinde yeğeniyle atık malzemelerden üç farklı modelde klasik maket araçlar yaptıklarını belirtti.

Hobi amaçlı severek yaptığı iş sayesinde depremin acısını bir nebze unuttuğunu dile getiren Kaya, ahşaptan hazırladığı ürünleri geliştirerek işleri ilerletmek istediğini aktardı.

Çevresindeki esnafın yaptığı araçları çok beğendiğini anlatan Kaya, "Çok zahmetli bir iş. İlk başlarda denemek için yapmıştım. Her bir parçası ayrı bir işçilik gerektiriyor. Yani çoğu el işi." dedi.

Kaya, şu an yaptığı araçları hiç satmadığını, ancak ilerleyen süreçte bunları değerlendireceğini kaydetti.​​​​​​​

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