Musa Göçmen Senfoni Orkestrası Hatay'da depremzede çocukları sevindirdi

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HATAY (AA) - Musa Göçmen Senfoni Orkestrası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın Defne ve İskenderun ilçelerinde, çocukları müzikle buluşturdu.

23-30 Nisan Çocuk Haftası kapsamında geçici barınma alanlarında gerçekleştirilen etkinliklerde, depremzede çocuklara melodika ve marakas müzik aletleri ile sürpriz hediyeler verildi.

Proje koordinatörü Zuhal Erol, Transatlantic Petroleum firması sponsorluğunda hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bölgedeki müzik öğretmenleriyle koordineli olarak çocuklara enstrümanların eğitiminin verilmesinin planlandığını söyledi.

Sonrasında ise söz konusu çocukların Ankara'ya getirilerek, senfoni orkestrası ile konser verip, izleyiciyle buluşmasının amaçlandığını belirten Erol, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın bir nebze olsun deprem psikolojisini aşmalarını istiyoruz. Bu anlamda etkinliklerimiz çok keyifli oldu. Ankara'dan gelen Transatlantic Petroleum firması çalışanları çocuklara hediyeler dağıttı. Bu projenin sürdürülebilir olmasını hedefliyoruz. Konser geliri ile Hatay'daki diğer çocuklara da destek verilmesini planlıyoruz."



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