Hatay'da orman işletme şefini darbettiği öne sürülen 3 kişi hakkında suç duyurusu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'da, orman işletme şefini darbettiği iddiasıyla 3 şüpheli hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yaylacık Mahallesi'nde ormanlık alanda açma ve yerleşme suçu işleyen 3 kişinin kendilerini engellemeye çalışan personele saldırdığı belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştirenlere yönelik suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, "Karaçay Orman İşletme Şefliği sınırlarında bulunan Yaylacık Mahallesi'nde 26 Nisan saat 22.20'de ormanlık alanda iş makinesiyle açma ve yerleşme suçu işleyen 3 zanlı tarafından sözlü, silahlı ve fiziksel saldırıda bulunuldu. Saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Antakya Orman İşletme Müdürlüğü, Karaçay Orman İşletme Şefliği personelimize geçmiş olsun diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yapılan saldırının kınandığı bildirildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.