İZMİR (AA) - İzmir Ticaret Borsası tarafından cumhuriyetin 100. yılına özel olarak "Cumhuriyetin 100. Yılında Tarım" ana teması ile 7'ncisi gerçekleştirilen İzmir Ticaret Borsası Instagram Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni ve sergisi gerçekleştirildi.

Borsadan yapılan açıklamaya göre Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, ödül töreninde, cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenledikleri instagram yarışmasında tüm gözlerin cumhuriyetin bereketli topraklarına çevrilmesini hedeflediklerini belirtti.

Yarışmada herhangi bir sınırlama söz konusu olmadan üretimden hasada, ticaretten sosyal hayata kadar tarımın tüm alanlarının yer aldığını ve katılımcılardan birbirinden güzel fotoğraflar geldiğini ifade eden Kestelli, "Borsa olarak bir yandan emeğe ve ürüne sahip çıkarken diğer yandan da bu çalışmalarımızın doğru mecralar aracılığıyla geniş kesimlere ulaşmasına büyük önem veriyoruz. Bu nedenle tüm iletişim mecralarını, o mecranın ruhuna uygun bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz." diye konuştu.

Ödül töreninin ardından İzmir Ticaret Borsası yönetimi ve katılımcılar, sergi alanında ödül ve sergileme alan eserleri inceledi.

Bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilen yarışmaya 1316 fotoğrafla katılım sağlanırken, şartnameye uygunluk gösteren 777 eser jüri değerlendirmesine sunuldu.

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