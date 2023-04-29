Hatay'da afetzede çilek üreticisinden yerli tüccar ve marketlere çağrı

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HATAY (AA) - Hatay'da depremzede çilek üreticisi, ürünlerinin Türkiye pazarına yayılması için yerli tüccar ve marketlere çağrı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok etkilenen illerden Hatay'da çilek hasadına başlandı.

Yaklaşık 5 bin dekar çilek üretiminin yapıldığı Yayladağı'nda üreticisi, ürünlerinin pazarı için Türkiye'deki sebze-meyve tüccarları ve marketlere çağrıda bulundu.

Ticaret İl Müdürü Halit İmrek ile çilek üreticileriyle buluşan Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, buradaki açıklamasında deprem felaketiyle Hatay'daki sebze halinin de zarar gördüğünü hatırlattı.

Üreticilerin bu sebeple iç pazara ürün satmakta zorlanabileceğini aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"İlçemizde devlet destekli üretimi başlayan çileğimizde hasada başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık 5 bin dekarlık alanda üretilen ürünümüzün verimi de gayet iyi. İhracata giden ürünümüzde şu an sorunumuz bulunmuyor. Ancak sebze halimizin kapanması dolayısıyla çiftçimiz iç pazarcıya ulaşmakta zorluk yaşayabilir. Depremzede çiftçimizin ürün pazarını arttırmak adına İl Ticaret Müdürlüğü ve devletimizin ilgili kurumlarıyla iletişime geçtik. Onlarda hemen firmalarla görüşmelere başladı. Ülkemizdeki tüm ticaret odaları, tüccar ve marketlerimizin deprem bölgesindeki üreticiyi desteklemesi adına ürünlerini bu bölgelerden almasını istiyoruz."

İlçede 86 dekar çilek üreten Şadi Hastaca, bu yıl verimden ve ürün kalitesinden memnun olduğunu belirtti.

Kentteki market ve sebze hallerinin kapanması dolayısıyla pazar konusunda sıkıntı yaşayabileceklerini aktaran Hastaca, "Ürünümüz çok kaliteli. İhracat konusunda sıkıntı yaşanmıyor ancak iç piyasa konusunda tüccar ve market sahiplerinden destek bekliyoruz." dedi.

Tutlubahçe Mahallesi'nde çilek yetiştiren Ahmet Aksoy da ülkedeki tüm tüccarları depremzede bölgesinden ürün almaya beklediklerini kaydetti.



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